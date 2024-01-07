СКР раскрыл подробности смерти 20-летней российской шорт-трекистки

В возрасте 20 лет умерла российская шорт-трекистка Анастасия Середа, сообщает Союз конькобежцев России (СКР).

Тренер спортсменки Марина Яшина сообщила, что последний месяц девушка провела в больнице Уфы с инфекционным заболеванием. Накануне, 6 января, она скончалась.«”Большую утрату понесла конькобежная семья – не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память”, – приводит “Петербургский дневник” фрагмент сообщения СКР.

Как позднее сообщили РИА Новости в Союзе конькобежцев, смерть Середы наступила в результате осложнений на фоне гриппа.

“Еще перед праздниками Анастасия заболела гриппом, потом наступило ухудшение состояния, ее положили в больницу. К сожалению, лучше ей не становилось, в какой-то момент впала в кому, а вчера ее не стало”, – сказали в пресс-службе союза.

Похороны спортсменки пройдут в Саранске 8 января.

Мастер спорта по конькобежному спорту Анастасия Середа в 2022 году победила на Кубке России в составе эстафетной команды.

Радио Sputnik сообщило, что чемпион России по бенди умер в 17 лет после укуса клеща.

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