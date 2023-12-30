Следователи установили мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото

Следователи предварительно установили, что подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей, он похитил деньги и оставил тело у обочины, сообщает ГСУСК РФ по Московской области.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды.

“Предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково”, – говорится в Telegram-канале ГСУСК по региону.

Отмечается, что подозреваемому 25 лет. Часть похищенных денег нашли у него в квартире во время обыска. Сейчас его допрашивают.

Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.

горняк

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