Следователи узнали подробности ДТП с микроавтобусом в Бурятии

Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото

Водитель микроавтобуса, совершивший ДТП в Бурятии, не имел никакого отношения к официальному перевозчику и взял пассажиров по просьбе водителя, который не смог выйти на рейс, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

ДТП произошло утром в четверг в двух километрах от населенного пункта Душелан Баргузинского района республики. По пути из улуса Баянгол в город Улан-Удэ водитель Fiat Ducato не справился с управлением и совершил съезд с дороги. Автобус, в котором находились 12 пассажиров, в том числе три ребенка, перевернулся. Пострадали три пассажира и водитель. Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту ДТП.

СК РФ по Бурятии организовал доследственную проверку. По данным ведомства, водитель маршрутного автобуса, курсирующего из улуса Баянгол в город Улан-Удэ и обратно, не смог выйти в рейс. Он попросил знакомого местного жителя, который как раз собирался ехать на своем микроавтобусе в Улан-Удэ, взять с собой собравшихся в дорогу пассажиров за плату.

“Мужчина согласился на перевозку людей, хотя не состоял в трудовых отношениях с официальным перевозчиком, не имел путевых листов на поездку и не проходил предрейсового медицинского осмотра”, – подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе МВД по республике Бурятия РИА Новости сообщили, что водитель будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей, правил применения ремней безопасности и повышенный износ протектора шин. Также у водителя произведен забор крови на наличие в нем алкоголя.

новости Локтевский

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