реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Следствие предъявило обвинение насильнику-сатанисту из Подмосковья

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Следствие предъявило обвинение насильнику-сатанисту из Подмосковья

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото

Насильнику-сатанисту из Подмосковья предъявлено обвинение в надругательстве над несовершеннолетней знакомой и ее изнасиловании, вину он не признал, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Во вторник источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что правоохранительные органы задержали в Красногорске сатаниста, сторонника нацистской идеологии, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. По данным следствия, фигурант в период с 14 сентября по 31 октября 2022 года в авто “совершал насильственные действия сексуального характера” в отношении своей знакомой девочки, а 4 ноября того же года изнасиловал ее в квартире. В соцсетях Семен Ч. часто публиковал материалы по теме язычества и сатанизма, а Адольфа Гитлера называл “героем новой религии”. Кроме того, по словам источника, задержанный нападал на улицах на случайных людей. «”Ему предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом “а” части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и пунктом “а” части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование)… В порядке статьи 91 УПК РФ задержан местный житель, в ходе допроса он вину не признал. В ходе расследования уголовного дела причастность его подтвердилась показаниями потерпевшей, опознаниями и проведенными очными ставками”, – сказала Иванова.

Отмечается, что в среду следствие намерено просить о его аресте.

горняк
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Старовойт: обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в центре Курска

Старовойт: обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в центре…

Обломки украинской ракеты С-200, сбитой российскими силами ПВО, упали в…

На руднике “Пионер” бурят скважину, чтобы наладить связь с горняками

На руднике “Пионер” бурят скважину, чтобы наладить связь с…

Специалисты начали бурить скважину к предполагаемому местонахождению горняков, оказавшихся под…

“Просто постыдно”. Матвиенко о реакции Запада на выборы в России

“Просто постыдно”. Матвиенко о реакции Запада на выборы в…

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала реакцию Запада на выборы…

В Белгороде и окрестностях объявлена ракетная опасность

В Белгороде и окрестностях объявлена ракетная опасность

На территории Белгорода и Белгородского района объявлена ракетная опасность, сообщила…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp