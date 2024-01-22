Следствие просит заключить под стражу блогера Блиновскую

Следствие просит заключить под стражу блогера Елену Блиновскую в связи с “неоднократными нарушениями меры пресечения”, сообщает Следственный комитет РФ.«

"В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения следователь ГСУ СК России по Москве ходатайствует перед судом об избрании Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Автор “Марафона желаний” Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 918 миллионов рублей и отмывании денег. По версии следствия, блогер “раздробила” свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы.

Радио Sputnik сообщало, что налоговая сняла ограничения с одного из счетов блогера Блиновской.

Взято отсюда.