Следствие просит заочно арестовать экс-гендиректора “Ленфильма”

Генеральный директор “Ленфильма” Федор Щербаков. Архивное фото

Следствие просит заочно арестовать бывшего генерального директора “Ленфильма” Федора Щербакова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Из базы Тверского суда Москвы следует, что материал в отношении Щербакова зарегистрирован 11 марта. Дата рассмотрения ходатайства об аресте не назначена. Согласно судебной картотеке, ему вменяют ст. 163, ч. 3, п. б УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

Детали уголовного дела не уточняются.

МВД в феврале объявило Щербакова в розыск по статье УК.

Тогда “Ленфильм” отказался комментировать объявление в розыск своего гендиректора.

Двадцать восьмого февраля РИА Новости сообщили на киностудии, что временно исполняющим обязанности генерального директора “Ленфильма” назначен Эдуард Суворов.

Горняк22

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