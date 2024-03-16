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Слуцкий проголосовал на выборах президента России на избирательном участке

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Слуцкий проголосовал на выборах президента России на избирательном участке

Председатель партии ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий проголосовал на выборах российского лидера на избирательном участке в здании школы №1236 имени С.В. Милашенкова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на участок Слуцкий приехал со своей матерью, которая проголосовала вместе с ним.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова призвала граждан РФ выделить время и проголосовать на выборах президента очно или дистанционно.

15 марта политолог Наталья Линдигрин высказывала мнение, что явка на выборах президента России в 2024-м году может быть выше, чем в 2018-м.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Песков рассказал, почему Путин решил проголосовать на выборах онлайн.

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