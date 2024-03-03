Слуцкий высказался по поводу сроков завершения спецоперации

Специальная военная операция на Украине завершится в этом году победой России, заявил кандидат на должность президента РФ и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Во время поездки в Луганск, политик встретился с бойцами, освободившими Авдеевку и поздравил их с этой значимой победой.«”Захват Авдеевки войдет в историю специальной военной операции так же, как Сталинград, Курск вошли в историю Великой Отечественной войны… Уверен, что благородную и святую специальную военную операцию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия”, – цитирует Слуцкого РИА Новости.

Председатель ЛДПР заявил, что России необходимо освободить от “нечисти” временно оставленный Херсон, и правобережье Днепра, “сверху от Донецка, сверху от Ясиноватой”.«”Краматорск, где сидит та же нечисть, что сидела на Азовстали, многострадальный Славянск, Святогорск, куда прилеты каждый день… А дальше оставленный нами временно Лиман, который вернется очень и очень скоро”, – заключил Слуцкий.

Совет Федерации РФ назначил основной этап президентских выборов на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Радио Sputnik писало, какой город станет новой целью ВС России после Авдеевки.

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