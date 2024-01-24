Службы доставки предложили штрафовать за нарушения курьеров

В Санкт-Петербурге предложили штрафовать службы доставки за нарушения, совершенные курьерами, пишет “Парламентская газета”.

Как рассказал изданию глава транспортной комиссии Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев курьеры часто идут на нарушения ПДД в погоне за количеством выполненных заказов, от чего напрямую зависят их доходы.

Для снижения количества нарушений предлагается внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).«

"Сегодня в части 2 статьи 12.29 указано, что нарушение ПДД велосипедистом облагается штрафом в 800 рублей. Но это касается только физического лица. Мы планируем доработать эти положения, предложив ввести штрафы для юридических лиц, которые работают с курьерами, если их доставщик нарушил правила. Пока думали установить штрафы в 30 – 40 тысяч рублей. Но еще прорабатываем этот вопрос", – отметил депутат.

Радио Sputnik также сообщало, что у сотрудников маркетплейсов могут появиться профсоюзы.

Взято отсюда.