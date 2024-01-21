СМИ: Ивлеева впервые высказалась о новых регионах России

Блогер Анастасия Ивлеева прокомментировала удар ВСУ по Кировскому району Донецка.«”Донецк. Чудовищная трагедия. Нет слов”, – написала Ивлеева в Telegram-канале.

Это ее первое заявление о новых российских регионах, отмечает URA.ru.

В воскресенье утром украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров по донецкому микрорайону “Текстильщик”, где находятся рынки и большое количество магазинов.

По последним данным, число погибших в результате обстрела достигло 25, ранены 20 человек.

Ранее радио Sputnik писало, когда Совбез ООН обсудит нанесенный ВСУ массированный удар по рынку в Донецке.

Взято отсюда.