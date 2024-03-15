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СМИ: из магазинов может исчезнуть техника Electrolux, Tefal и Braun

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СМИ: из магазинов может исчезнуть техника Electrolux, Tefal и Braun

Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать параллельный импорт своих товаров в Россию, пишет “Коммерсантъ”.«”Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали активно блокировать поставки продукции в РФ через параллельный импорт, включая продажу на маркетплейсах. По словам ритейлеров, компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в Россию”, – говорится в материале.

По данным газеты, товары перечисленных брендов могут полностью исчезнуть с российского рынка, но продавцы рассчитывают на то, что в магазинах появится турецкая и китайская продукция.

Главный исполнительный директор группы “М.Видео-Эльдорадо” Сергей Ли рассказал “Коммерсанту”, что ограничивать параллельный импорт уже начала шведская компания Electrolux Group, которой принадлежат марки Electrolux и Zanussi.

Другой собеседник издания, представитель неназванной крупной компании, добавил, что в их сети товары Electrolux не продаются с 2022 года. Он пояснил, что параллельный импорт увеличивал цену продукции в несколько раз, при этом ее технические характеристики не отличаются от более бюджетных аналогов.

Радио Sputnik писало, что LG, Bosch и Sony закрывают магазины в России.Клименко советуетЛазейки в санкциях, инвестиции в БПЛА и судьба маркетплейсов5 февраля, 21:04

Взято отсюда.

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