СМИ: житель Тюмени не спешит забирать выигранный в лотерею миллиард

Житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в новогоднем тираже “Русского лото” 1 января, уже неделю не раскрывает свою личность, пишет URA.ru.

В распространителе гослотерей “Столото” отметили, что победители крайне редко приходят за выигрышем в течение первой недели.«”На вопрос, почему победители обращаются не сразу, самые популярные ответы: победители долго выбирали способ оформления – отправить документы по почте или совершить личный визит в Москву, договаривались на работе и планировали удобные дни для приезда в Москву в лотерейный центр. Среди распространенных ответов также случаи, когда победители не сразу вспоминали о билетах”, – рассказали в организации.

Уточняется, что у победителя есть около трех с половиной лет, чтобы забрать выигрыш – по истечении этого срока деньги будут перечислены в бюджет РФ.

Ранее радио Sputnik рассказало, на что бухгалтер из Тюмени тратит выигранный в лотерею миллион.

Взято отсюда.