реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ: LG, Bosch и Sony закрывают магазины в России

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

СМИ: LG, Bosch и Sony закрывают магазины в России

Бренды LG, Bosch и Sony начали закрывать оставшиеся магазины по всей России, сообщает “Коммерсантъ”.«

"В техподдержке уточняют, что некоторые магазины будут работать до лета, пока не распродадут остатки товаров. До сих пор розничные партнеры зарубежных производителей не закрывали магазины, чтобы избежать штрафов от арендодателей, говорят участники рынка", – говорится в публикации.

Отмечается, что на месте уже закрывшихся магазинов открываются точки поставщиков из Турции и Китая. Так, вместо LG в московском ТЦ “Афимолл Сити” анонсировали открытие магазина Grundig (принадлежит турецкой компании по производству бытовой техники Arcelik), добавляет издание.

Радио Sputnik писало, что магазины Adidas и Reebok откроются в России под новой вывеской.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Актуальные проблемы переработки меда и пчелопродуктов обсудили на отраслевом совещании в Алтайском ГАУ

Актуальные проблемы переработки меда и пчелопродуктов обсудили на отраслевом совещании в Алтайском ГАУ

Сегодня, 27 февраля, в Алтайском государственном аграрном университете состоялось отраслевое…

Узнать больше
СМИ: конфликт на Украине достиг поворотной точки

СМИ: конфликт на Украине достиг поворотной точки

Конфликт на Украине достиг поворотного момента, который может поставить под…

Узнать больше
В Киеве подготовили обращение по поводу легитимности Зеленского, пишут СМИ

В Киеве подготовили обращение по поводу легитимности Зеленского, пишут СМИ

Офис Владимира Зеленского подготовил текст обращения в Конституционный Суд по…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp