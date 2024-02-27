СМИ: LG, Bosch и Sony закрывают магазины в России

Бренды LG, Bosch и Sony начали закрывать оставшиеся магазины по всей России, сообщает “Коммерсантъ”.«

"В техподдержке уточняют, что некоторые магазины будут работать до лета, пока не распродадут остатки товаров. До сих пор розничные партнеры зарубежных производителей не закрывали магазины, чтобы избежать штрафов от арендодателей, говорят участники рынка", – говорится в публикации.

Отмечается, что на месте уже закрывшихся магазинов открываются точки поставщиков из Турции и Китая. Так, вместо LG в московском ТЦ “Афимолл Сити” анонсировали открытие магазина Grundig (принадлежит турецкой компании по производству бытовой техники Arcelik), добавляет издание.

Радио Sputnik писало, что магазины Adidas и Reebok откроются в России под новой вывеской.

Взято отсюда.