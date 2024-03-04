СМИ: на железнодорожном перегоне в Самарской области взорвана опора моста

На одном из железнодорожных перегонов в Самарской области приостановлено движение поездов, по предварительным данным, причиной стал подрыв опоры моста, пишет РИА Новости.«

"Предварительно, подрыв опоры железнодорожного моста через реку на перегоне Чапаевск – Звезда", – сообщил агентству представитель экстренных служб.

Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе Безенчукского района рассказали о хлопке на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск. Движение на перегоне было приостановлено “в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта”, добавили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее радио Sputnik писало, кого готовило ЦРУ для организации диверсий на территории России.

Взято отсюда.