реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ: на железнодорожном перегоне в Самарской области взорвана опора моста

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

СМИ: на железнодорожном перегоне в Самарской области взорвана опора моста

На одном из железнодорожных перегонов в Самарской области приостановлено движение поездов, по предварительным данным, причиной стал подрыв опоры моста, пишет РИА Новости.«

"Предварительно, подрыв опоры железнодорожного моста через реку на перегоне Чапаевск – Звезда", – сообщил агентству представитель экстренных служб.

Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе Безенчукского района рассказали о хлопке на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск. Движение на перегоне было приостановлено “в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта”, добавили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее радио Sputnik писало, кого готовило ЦРУ для организации диверсий на территории России.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
В Рубцовске проведут литературную мастерскую

В Рубцовске проведут литературную мастерскую

Фото: culture.ru В Рубцовске состоится первая литературная мастерская «Своими словами».…

Узнать больше
Гонка на деревянных лыжах

Гонка на деревянных лыжах

В Рубцовске в предпоследний зимний день на Трассе здоровья прошло…

Узнать больше
Дорожники Юго-Западного ДСУ помогли подготовить автомобиль для участников СВО

Дорожники Юго-Западного ДСУ помогли подготовить автомобиль для участников СВО

Сегодня, 5 марта, из Рубцовского района в зону СВО отправился…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp