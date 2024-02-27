СМИ: обвиняемого в подготовке теракта на Алтае интересовал “Уралвагонзавод”

Гражданин России, обвиняемый в подготовке теракта в городе Рубцовске Алтайского края, должен был провести разведку на “Уралвагонзаводе”, пишет РИА Новости.

Мужчину задержали в 2023 году, накануне Дня города. В квартире, где он проживал, обнаружили кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. Злоумышленник признался, что был завербован проукраинской организацией и собирался совершить теракт в здании городской администрации.

Однако первоначальной целью обвиняемого была разведка на “Уралвагонзаводе”, об этом он рассказал РИА Новости.«”Я поздно понял, почему они послали меня сюда вообще… У меня есть то, чего нет у них, паспорт российский есть. Украинцу тут вообще делать нечего, просто нечего… Почему Алтайский-то регион? Потому что далеко от Урала, у них такой принцип, наверное, у тебя там мама с папой живут (на Урале, – ред.), тебе на них не наплевать, а там (на Алтае, – ред.) – это уже не Россия… Маленький город Рубцовск, там есть “Уралвагонзавод”, задание первоначальное с ним было связано, провести там разведку”, – приводит его слова агентство.

Позднее украинские кураторы поменяли “объект” на здание администрации Рубцовска, добавил мужчина. По его словам, операция планировалась очень рискованная, у него почти не было шансов выжить, а “коллеги” из проукраинской организации перестали выходить с ним на связь.

Как уточнили в УФСБ по Алтайскому краю, в отношении мужчины расследуется ряд уголовных дел, в том числе по статьям о покушении на совершение террористического акта и о незаконном хранении взрывчатых веществ.

Радио Sputnik сообщало, что силовики обезвредили заминированное авто в подмосковной Лобне.

Взято отсюда.