СМИ: под Москвой 10 населенных пунктов подключили к интернету

Под Москвой десять населенных пунктов подключили к интернету после установки там современного телеком-оборудования, сообщает РИАМО со ссылкой на Мингосуправления, ИТ и связи региона.

Благодаря новым телеком-объектам интернет впервые появился в поселке Алексино и деревне Горшково в округе Истра, а также в деревнях Коняшино и Сельвачево (Раменский г.о.), Красная Дубрава (Орехово-Зуевский г.о.), Сырьево (Наро-Фоминский г.о.), Бережки (г.о. Солнечногорск) и Алмазово (г.о. Щелково), уточняется в сообщении.

Еще в трех населенных пунктах примерно втрое ускорили мобильный интернет до 585 Мбит/с. Речь идет о деревне Осеево (г.о. Лосино-Петровский), селе Остров и сельском поселении Булатниковское (Ленинский г.о.). За год трафик в этих поселениях вырос в четыре раза.

В конце января 2024 года для миллиона жителей в 11 округах Подмосковья интернет ускорили до 3 Гбит/с, что позволяет смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве.

В эфире радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям Екатерина Кривошеева назвала оптимальную скорость домашнего интернета.

Взято отсюда.