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СМИ: поэта Льва Рубинштейна сбила машина

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СМИ: поэта Льва Рубинштейна сбила машина

Поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии, сообщила его знакомая Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского, в соцсети.«”Льва Рубинштейна сбила машина. Он в Склифе, в тяжелом состоянии”, – цитирует ее РИА Новости.

По данным агентства, пострадавшему сделали операцию.

Лев Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. В 70-е он стал одним из основоположников московского концептуализма. Создал оригинальный “картотечный” жанр.

Ранее радио Sputnik сообщало о числе пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области.

Взято отсюда.

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