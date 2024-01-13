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СМИ: пожар в иркутской многоэтажке привел к эвакуации 49 человек

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СМИ: пожар в иркутской многоэтажке привел к эвакуации 49 человек

При пожаре в многоэтажном доме на улице Бородина в Иркутске 22 человека были спасены, еще 27 эвакуировались самостоятельно, сообщает IrkutskMedia.«

"Проблема заключалась в том, что хозяева квартиры, где произошел пожар, при эвакуации не закрыли входную дверь. Весь подъезд мгновенно заполнился густым дымом. На лестничных клетках третьего и четвертого этажей температура была настолько большой, что пластиковые окна расплавились, и для удаления дыма пришлось выбивать стекла", – рассказал помощник начальника караула Пожарно-спасательной части №1 Владимир Корнаков.

Уточняется, что возгорание возникло в квартире на втором этаже. Прибывшие на место ЧП пожарные, используя спасательные капюшоны, вывели из здания 14 человек, еще восемь жильцов спасли с балконов, используя автоподъемник.«”При этом на ликвидацию открытого горения потребовалось менее 20 минут. В результате пожара повреждены домашние вещи и мебель в квартире на площади 32 квадратных метра, закопчена стены подъезда. Погибших, травмированных нет. Дознаватели МЧС России установили, что наиболее вероятной причиной пожара стало замыкание электропроводки в результате перегрузки сети”, – говорится в публикации.

В субботу днем радио Sputnik сообщило о пожаре на Кутузовском проспекте в Москве.

Взято отсюда.

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