СМИ: принадлежащая группе Auchan компания Ceetrus может покинуть рынок РФ

Группа Ceetrus, управляющая в России 40 торговыми центрами и галереями, рассматривает возможность продажи своих активов в России, пишут “Ведомости”.

Владельцы Ceetrus хотят снизить риски от владения активами в нашей стране, говорится в публикации.

Акционеры Ceetrus ранее уже поднимали вопрос продажи активов в РФ, и вот теперь продажа торговых центров проходит или уже прошла согласование правительственной комиссии.«”В частности, ей (группе Ceetrus – ред.) принадлежат торговые комплексы “Акварель” в подмосковном Пушкине, Волгограде, Тольятти, а также комплекс “Тройка” в Москве. По словам консультантов, Ceetrus владеет прикассовыми зонами в гипермаркетах “Ашан””, – говорится в статье.

Возможным покупателем активов Ceetrus называют стать логистический оператор “Лидертранс” из Татарстана. На данный момент другие претенденты неизвестны, добавляет РИАМО.

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Взято отсюда.