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СМИ рассказали, как Киркоров перестраховался после вечеринки Ивлеевой

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СМИ рассказали, как Киркоров перестраховался после вечеринки Ивлеевой

Российский певец Филипп Киркоров вслед за коллегой Валерием Меладзе погасил все долги по налогам, пишет Life.

В материале отмечается, что таким образом исполнитель мог перестраховаться после посещения скандально известной “голой” вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.«”В общей сложности поп-король выплатил около 12,3 миллиона рублей по имущественному (7,3 миллиона), земельному (371 тысяча), транспортному (253 тысячи) налогам и начислениям по УСН – более четырех миллионов”, – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что после скандальной вечеринки представители фискальных органов заинтересовались сразу несколькими компаниями, принадлежащими Ивлеевой.

Радио Sputnik также писало, что суд оштрафовал Ивлееву за проведение “голой” вечеринки.

Взято отсюда.

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