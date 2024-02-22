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СМИ: российские военные “выбивают” ВСУ с рубежей на Запорожском направлении

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СМИ: российские военные "выбивают" ВСУ с рубежей на Запорожском направлении

На Запорожском направлении российские десантники “выбивают” подразделения ВСУ с их позиций, рассказал РИА Новости командир танкового экипажа с позывным “Спартак”.«”В данный момент более-менее спокойная ситуация, контролируемая, сложная, но контролируемая, как у нас говорят в армии. Мы потихонечку выбиваем его (противника, – ред.) с рубежей, на которых он находился”, – сказал собеседник агентства.

Наблюдение за территорией, контролируемой противником, ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов, продолжил “Спартак”. Сведения об обнаруженных целях передаются танкистам, после чего те выдвигаются на огневые позиции и наносят удары по объектам ВСУ, добавил он.

Глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов ранее назвал населенные пункты, где идут наиболее ожесточенные бои на Запорожском направлении.

Ранее радио Sputnik сообщало о ситуации в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Взято отсюда.

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