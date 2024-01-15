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СМИ: российский аналог “Википедии” выходит из режима бета-тестирования

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СМИ: российский аналог "Википедии" выходит из режима бета-тестирования

Российский аналог “Википедии” под названием “Русвики”, который тестируют уже полгода, выходит 15 января из бета-тестирования и должен начать функционировать, пишет “Петербург2”.

В “Русвики” загружено почти два миллиона статей, интерфейс разработан для 20 языков народов РФ, включая алтайский, бурятский, башкирский и другие.

Новшеством онлайн-энциклопедии станет аудиопересказ статей в полной и краткой версии, а также обновленный личный кабинет, включая разделы с видео и подкастами.

Полноценно платформа заработает к концу 2024 года, говорится в сообщении.

Радио Sputnik также сообщало, что суд оштрафовал Wikimedia на два миллиона рублей за неудаление фейков об СВО.

Взято отсюда.

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