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СМИ: скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

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СМИ: скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался на 81 году жизни, сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на судебное учреждение.

Взято отсюда.

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