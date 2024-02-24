СМИ: скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался на 81 году жизни, сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на судебное учреждение.
Взято отсюда.
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался на 81 году жизни, сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на судебное учреждение.
Взято отсюда.
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