Суд ужесточил приговор и увеличил срок заключения экс-сотруднику МВД Ивану Рыбину и ранее судимому Даниилу Чоудхури по делу о “сливе” информации о журналистке Дарье Дугиной, сообщил адвокат.«”Не четыре года, а пять лет проведет в колонии бывший сотрудник МВД Иван Рыбин по делу о сливе данных о журналистке Дарьи Дугиной украинским спецслужбам. Ещё один соучастник – ранее судимый Даниил Чоудхури – будет сидеть не один год, а два”, – приводит “Царьград” слова адвоката, сообщившего о решении суда.

Журналистка Дарья Дугина погибла при взрыве своего автомобиля в Одинцовском районе Московской области.

По версии ФСБ, убийство организовали украинские спецслужбы, а машину Дугиной заминировала гражданка Украины Наталья Вовк*.

Ранее радио Sputnik писало, какова роль ЦРУ в терактах, организованных в РФ.

Взято отсюда.