СМИ: тюрьма в Британии перевела 200 заключенных из-за радиоактивного газа

Тюрьма в Англии. Архивное фото

Мужская тюрьма HMP Dartmoor в британском Принстауне за несколько месяцев закрыла десятки камер и перевела около 200 заключенных после того, как в тюрьме был обнаружен радиоактивный газ радон, сообщает телеканал Sky News. «”HMP Dartmoor была вынуждена закрыть десятки камер и перевести почти 200 заключенных после того, как в тюрьме был обнаружен радиоактивный газ”, – говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что в период с ноября по февраль были закрыты 184 камеры, а также переселены 194 заключенных из-за обнаруженного радонового загрязнения. При этом переселение заключенных администрация тюрьмы называет “временной мерой” на фоне работ по “постоянному снижению” уровня радона в учреждении.

По данным Sky News, хотя газ присутствует повсюду, его уровень низок, как и риск, который он представляет для здоровья. При этом он чаще встречается в районах с высокой концентрацией гранита, таких как Дартмур, где и расположена тюрьма.

Горняк22

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