СМИ: в Белореченске подросток погиб в ДТП за несколько часов до нового года

В городе Белореченске Краснодарского края незадолго до наступления Нового года подросток погиб в ДТП, сообщает “Кубань 24”.«

"По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля "Лада Приора" сбил 14-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в публикации.

В результате ДТП мальчик погиб, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Накануне радио Sputnik также писало, что на трассе под Екатеринбургом в аварии погиб Герой России Евгений Бушмелев.

Взято отсюда.