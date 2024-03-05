СМИ: в Петербурге рухнул лифт, в котором были 15 человек

В Петербурге три человека доставлены в больницу после падения лифта в одном из жилых домов в Шушарах, передает РИА Новости.

По предварительным данным, у госпитализированных, в числе которых ребенок, врачи диагностировали различные ушибы, в основном ног, коленей и грудной клетки, говорится в сообщении.

Возможно, лифт упал из-за перегруза.«”В кабине лифта находились 15 человек, из них пятеро детей. Разрешенная вместимость – до 600 килограммов”, – цитирует агентство источник в экстренных службах.

Местная жительница рассказала телеканалу “360”, что лифт упал с восьмого этажа.«”Вышли с ребенком в садик, а там уже скорые, реанимация, МЧС. На носилках уже выносили пострадавших. Спросила у сотрудника МЧС причину, сказал, что упал лифт с людьми с восьмого этажа. Три человека точно пострадали”, – поделилась информацией женщина.

Радио Sputnik также рассказало, что поломка лифта в самарском торгово-развлекательном центре закончилась уголовным делом.

Взято отсюда.