реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ: выживший при крушении самолета в Афганистане добрался до местного села

Подписывайся на ГОРНЯК22!

СМИ: выживший при крушении самолета в Афганистане добрался до местного села

Афганистан. Архивное фото

Один из выживших при падении бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане дошел до местного села и попросил о помощи, сообщил портал Afghanistan International.«”Местные жители рассказывают, что иностранец добрался до села Педу района Коф Аб и обратился за помощью к людям, используя язык жестов”, — говорится в публикации.

Крушение самолета с россиянами

О крушении в горах Афганистана самолета в воскресенье сообщили местные СМИ. По их данным, он отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным хребтом в районе Зебак.

В Росавиации позднее уточнили, что самолет зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Falcon выполнял чартерный санитарный рейс, первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао. Конечным пунктом назначения был подмосковный аэропорт Жуковский.

Источник в российских авиакругах сообщил РИА Новости, что Falcon 10 могло не хватить топлива из-за сильного встречного ветра, из-за чего увеличился расход топлива

Семья из Волгодонска

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.

Первоначальным местом вылета была таиландская Паттайя, где женщина находилась на “аппарате ИВЛ после того, как у нее отказали почти все органы, кроме мозга и сердца”. Falcon садился в Индии на дозаправку и вылетел дальше по маршруту, после чего пропал с радаров.

Пилот среди выживших

По данным Росавиации, спасатели нашли место крушения самолета, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы, судьба двоих уточняется. Как сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на министерство транспорта и авиации Афганистана, среди выживших пилот самолета.

Следственный комитет России возбудил по факту крушения самолета уголовное дело.

новости Алтайский
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Где в Барнауле пробки утром 22 января: смотрим карты

22.01.2024

 Новости Алтай

На Малахова в Барнауле отключили светофор: всё из-за плановых работ

22.01.2024

 Новости Алтай

Мини-яйца для мини-омлета. Барнаульцы нашли десяток куриных по запредельно низкой цене

22.01.2024

 Новости Алтай

Как отсудить треть миллиона за скользкие улицы: две истории и советы юриста

22.01.2024

 Новости Алтай

Для многодетных семей в России могут ввести новые пособия. Политики рассказали, кто и на каких условиях их получит

22.01.2024

 Новости Алтай

Достаем семена: что нужно обязательно посеять на рассаду в январе — календарь для дачников

22.01.2024

 Новости Алтай

«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: по кому и за что проехался Кащей из «Слова пацана» (собрали список!)

22.01.2024

 Новости Алтай

Буханка хлеба за 300 рублей: россиянка рассказала, как переехала на ПМЖ в Австралию

22.01.2024

 Новости Алтай

Днем до -6 и без осадков: о погоде в Алтайском крае 22 января

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске