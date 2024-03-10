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СМИ узнали, как атаки хуситов в Красном море повлияли на РЖД

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СМИ узнали, как атаки хуситов в Красном море повлияли на РЖД

Спрос на перевозку грузов из Азии в Европу по российским железным дорогам в среднем вырос на треть из-за атак йеменского движения “Ансар Алла” (хуситы) в Красном море, пишет британская газета Financial Times.«

"Спрос на перевозку грузов из Азии в Европу по железной дороге через Россию резко возрос с начала кризиса в Красном море", – приводит фрагмент статьи URA.ru.

По данным немецкого перевозчика DHL, с декабря 2023 года число запросов на перевозку через РЖД увеличилось на 40%. Компания RailGate Europe подсчитала, что востребованность российских железных дорог выросла в среднем на 25-30%, а нидерландский перевозчик Rail Bridge Cargo считает, что спрос увеличился на 31%, отмечает британская газета.

Хуситы на фоне обострения конфликта в секторе Газа предупредили, что намерены наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря, пока операция в палестинском анклаве не будет остановлена.

Радио Sputnik писало, что в Красном море затонул британский сухогруз Rubymar.

Взято отсюда.

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