реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

СМИ узнали подробности смерти спортивного журналиста Уткина

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

СМИ узнали подробности смерти спортивного журналиста Уткина

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин ушел из жизни на 53-м году жизни в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова, говорится в сообщении на сайте “Царьграда”.

Ранее о кончине журналиста сообщил принадлежащий ему любительский футбольный клуб “Эгриси”.

Уткина в больницу привезла скорая помощь. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность. После реанимации комментатора подключили к аппарату ИВЛ, однако реанимационные действия не спасли мужчину. Он скончался в 16:01, уточняет телеканал.

Василий Уткин с 1994 года вел футбольные передачи и комментировал матчи на НТВ и НТВ-Плюс. О завершении карьеры комментатора он объявил в 2017 году. Также известны его работы в кино – главная роль в фильмах “День выборов” и “День выборов 2”.

Ранее радио Sputnik сообщало о смерти хореографа Витаутаса Таранды.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

«Педдебют – 2024»: конкурсанты представили педагогический опыт

Во вторник, 19 марта, в барнаульской школе № 53 с…

Строительство школы и поликлиники в квартале 2033 начнётся в…

Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона. Источник…

Как работает алтайский центр «серебряного» волонтёрства «Молоды душой»

В прошлом году «серебряные» волонтёры провели более 1700 акций. Источник…

Барнаульский перевозчик попытался оспорить попадание в “черный список” в…

Фото: "Толк" Предприниматель Николай Усольцев требует отменить решение о признании…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp