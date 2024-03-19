СМИ узнали подробности смерти спортивного журналиста Уткина

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин ушел из жизни на 53-м году жизни в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова, говорится в сообщении на сайте “Царьграда”.

Ранее о кончине журналиста сообщил принадлежащий ему любительский футбольный клуб “Эгриси”.

Уткина в больницу привезла скорая помощь. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность. После реанимации комментатора подключили к аппарату ИВЛ, однако реанимационные действия не спасли мужчину. Он скончался в 16:01, уточняет телеканал.

Василий Уткин с 1994 года вел футбольные передачи и комментировал матчи на НТВ и НТВ-Плюс. О завершении карьеры комментатора он объявил в 2017 году. Также известны его работы в кино – главная роль в фильмах “День выборов” и “День выборов 2”.

Ранее радио Sputnik сообщало о смерти хореографа Витаутаса Таранды.

Взято отсюда.