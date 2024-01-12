СМИ узнали, сколько стоила самая дорогая поездка на такси в РФ в праздники

Больше 80 тысяч рублей заплатил пассажир за поездку на такси из Москвы в Пензу, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня” со ссылкой на сервис “Таксиагрегатор”.«

"Самая дальняя поездка, совершенная на такси в новогодние праздники – заказ из Москвы в Пензу 5 января. Расстояние между точками по маршруту составило 692 километра, а итоговая стоимость поездки превысила 83 тысячи рублей", – говорится в сообщении.

Экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова считает справедливой стоимость подобного маршрута.«

"В среднем, стоимость одного километра дороги на такси даже в обычные дни составляет порядка 50-100 рублей. Исходя из этого, берем минимум и умножаем 692 км на 50 рублей. Получится почти 35 тыс. рублей. При этом надо понимать, что обратная дорога будет осуществляться уже без пассажиров, поэтому такая поездка в один конец должна окупиться сполна. Отсюда и стоимость, которая соответствует поездке в 1 400 километров", – объяснила эксперт.

Радио Sputnik также сообщало, что таксист в Калуге спас от собаки трех детей.Справимся вместеКредитные каникулы, права пассажиров такси, возвращение долгов после суда3 января, 11:33

Взято отсюда.