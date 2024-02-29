Собянин: 130 тысяч москвичей переселились по программе реновации

В рамках программы реновации 130 тысяч москвичей отпраздновали новоселье, еще 26 тысяч готовятся к переезду, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.«

"Современные квартиры с улучшенной отделкой предоставлены в 281 доме во всех административных округах. Всего в Москве уже расселено 600 зданий, из них 29 – с начала года", – отметил градоначальник в Telegram-канале.

Он добавил, что на месте снесенных пятиэтажек уже построили 109 зданий для проживания 70 тысяч человек.

Как рассказал телеканалу “Москва 24” вице-мэр Андрей Бочкарев, в скором времени тысяча хрущевок из 5 400 запланированных будут демонтированы в рамках программы.«

"Во многих районах завершили строительство стартовых домов, демонтировали старые пятиэтажки и на их месте начинаем строительство новых объектов. Это так называемая вторая волна реновации. И она в ближайшие два–три года будет набирать обороты", – заметил вице-мэр.

В рамках реновации до 2032 года предполагается переселить около миллиона москвичей.

Радио Sputnik сообщало, что в Москве определены еще 12 площадок для строительства жилья по проекту реновации.

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