Собянин: до конца 2026 года в Москве построят 265 километров дорог

До конца 2026 года в Москве построят 265 километров дорог, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Среди главных проектов мэр назвал строительство Южной рокады – осталось построить три из восьми участков, трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе (дублер МКАД на юго-западе столицы), где осталось завершить два участка из пяти.

Кроме этого, сейчас специалисты монтируют подпорные стенки тоннельного путепровода и инженерные коммуникации будущего дублера Калужского шоссе: дороги Мамыри – Пенино – Шарапово, указал градоначальник в Telegram-канале.

Мэр также напомнил, что наполовину готов южный участок Московского скоростного диаметра за пределами МКАД – он соединит диаметр с Симферопольским и Варшавским шоссе, а также с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Как отмечает телеканал “Москва 24”, к 2025 году на севере Москвы закончится строительство транспортного хаба “Верхние Лихоборы”.

Радио Sputnik также сообщало, что новая дорога на юге Москвы соединила МКАД и трассу М4.

Взято отсюда.