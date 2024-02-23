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Собянин и Шойгу осмотрели здание штаба МВО после реставрации

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Собянин и Шойгу осмотрели здание штаба МВО после реставрации

Историческое здание штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной после реставрации передано Министерству обороны РФ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.«

"По договоренности с министром обороны Сергеем Шойгу мы провели комплексную реставрацию исторического здания на Космодамианской набережной, которое вновь займет штаб МВО. <…> В октябре прошлого года мы начали масштабную реставрацию. Основные работы уже завершены, и сегодня мы передали здание Министерству обороны Российской Федерации", – написал мэр в Telegram-канале.

Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу отметил, что проделана огромная работа. «”Наши слова благодарности за возрождение Московского военного округа”, – приводит его слова РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что это историческое событие. Министр обороны РФ высоко оценил итоги реставрации.

По словам Собянина, для восстановления здания была проведена колоссальная работа. В ходе реставрации специалисты работали с историческими образцами, чтобы воссоздать первоначальный облик интерьеров, фасада, лепнины и других деталей будущего штаба МВО. Также были проведены работы по модернизации коммунальных систем.

Мэр отметил, что в ходе работ на историческое место у входа вернулись две пушки – 122-миллиметровые гаубицы, выпущенные в начале XX века. Реставрация велась в круглосуточном режиме, одновременно на объекте работали до 5,5 тысячи человек и порядка 170 единиц специализированной техники, добавляет телеканал “Москва 24”.

Московский военный округ был создан 6 августа 1864 года. Историческое здание на Космодамианской набережной является объектом культурного наследия федерального значения.

Изначально в здании располагались различные ведомства, в частности, Кригскомиссариат. С 1933 по 2010 годы там находился штаб Московского военного округа.

Радио Sputnik сообщало, что Шойгу вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач.

Взято отсюда.

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