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Собянин и Воробьев поздравили Путина с переизбранием

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Собянин и Воробьев поздравили Путина с переизбранием

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил действующего главу российского государства Владимира Путина с победой на выборах президента.«

"В марте 2024 года наш народ сделал выбор в пользу сильной успешной страны во главе с мудрым и авторитетным лидером", – написал столичный мэр в Telegram-канале.

Собянин поблагодарил жителей столицы за активную гражданскую позицию и подчеркнул, что “как всегда голос москвичей прозвучал весомо”, добавляет РИАМО.

Также Владимира Путина поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.«

"Мы поздравляем нашего президента с важной и убедительной победой. Хочу поблагодарить каждого, кто пришел на участки или отдал свой голос электронно. Подмосковье – очень разное, и каждый, когда делал выбор, наверняка думал о чем-то, что важно именно для него или для его семьи", – приводит его слова интернет-издание Regions.

Воробьев подчеркнул важность продолжения позитивных перемен в разных сферах России.

“Ключевые из них идут при поддержке Президента в каждом регионе России и, конечно, в нашем Подмосковье. Мы все вместе с Президентом – одна команда. Еще раз спасибо! Подмосковье, только вперед!” – сказал глава Московской области.

Действующий глава государства стал безоговорочным победителем на выборах президента РФ. Путин получил 87,28% голосов после обработки 100% бюллетеней. Явка избирателей составила 74,22%, что стало рекордом в истории современной России.

Радио Sputnik также сообщило о регионах РФ, в которых больше 90% голосов были отданы за Путина на выборах президента России.

Взято отсюда.

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