Собянин: ИИ поможет московским врачам распознавать свыше 50 заболеваний

Специалисты в столице смогут распознавать порядка 54 заболеваний с помощью искусственного интеллекта (ИИ) уже в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.«”В этом году список заболеваний, по которым мы принимаем решения на основе технологий “компьютерного зрения”, будет расширен до 54″, – отметил градоначальник.

Среди них – деструкции легкого, изменения мягких тканей грудной клетки и сосудов головного мозга, уточнил градоначальник.

С февраля для всех медицинских учреждений России открыт доступ к платформе с сервисом анализа лучевых исследований с помощью ИИ, добавляет РИАМО.

Радио Sputnik также сообщало, что российские ученые использовали ИИ для диагностики дислексии.

Взято отсюда.