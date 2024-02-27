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Собянин: к 2030 году в Москве построят 30 тысяч электрозаправок

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Собянин: к 2030 году в Москве построят 30 тысяч электрозаправок

Правительство Москвы планирует стимулировать формирование развитой сети зарядных станций для массового использования электромобилей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно планам, число таких станций вырастет до 30 тысяч в 2030 году.«

"Сегодня электромобили составляют лишь 0,2 процента автомобильного парка Москвы. Одно из направлений программы развития транспортного комплекса Москвы – поддержка экологических автомобилей отечественного производства", – отметил Собянин.

Ожидается, что доля электротранспорта к 2030 году вырастет до семи процентов.

Московские власти также собираются перевести с дизеля на электричество весь прогулочный речной флот.

По словам градоначальника, к 2030 году планируется увеличить с двух до семи количество маршрутов, а число поездок – с 3,5 тысячи до 24,3 тысячи в сутки, добавляет телеканал “Москва 24”.

Радио Sputnik также сообщало, что в 2023 году в столице установлен транспортный рекорд.

Взято отсюда.

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