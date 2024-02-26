Собянин: комплекс МГУ имени М. В. Ломоносова ждет ремонта

В рамках программы по сохранению объектов культурного наследия в Москве с начала года выдано 132 разрешения на проведение различных работ, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в планах мэрии ремонт 10 зданий, в числе которых комплекс МГУ имени М. В. Ломоносова.

Среди 80 объектов, подлежащих реставрации, градоначальник выделил конюшни усадьбы Тарасовых и главный дом усадьбы Смирнова – Лопатиной XIX века.«”Противоаварийные работы согласованы в трех зданиях, включая Церковь Никиты Мученика середины XVIII века на Старой Басманной улице”, – цитирует мэра телеканал “Москва 24”.

Подготовительные работы будут проведены в общей сложности на 39 объектах культурного наследия.

Радио Sputnik сообщало, сколько памятников архитектуры отреставрировали в Москве за год.

Взято отсюда.