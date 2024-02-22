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Собянин: “Мосгаз” провел профилактику Вечного огня у Кремля

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Собянин: "Мосгаз" провел профилактику Вечного огня у Кремля

“Мосгаз” провел дополнительную профилактику Вечного огня в Александровском саду у Кремлевской стены, написал мэр Москвы Сергей Собянин.«”Профилактику горелки делают каждый месяц. Дополнительную проверку проводят накануне праздников – перед 23 февраля и Днем Победы”, – написал в Telegram-канале градоначальник.

Он напомнил, что сотрудники “Мосгаза” служат хранителями Вечного огня с момента открытия мемориала в 1967 году.

По словам Собянина, столичные специалисты и в Донецке привели в порядок четыре мемориальных комплекса. Теперь там вновь горит Вечный огонь, добавляет телеканал “Москва 24”.

Радио Sputnik также рассказало о профилактической работе “Мосгаза” на мемориале у Кремля.

Взято отсюда.

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