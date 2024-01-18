Собянин назвал необычные направления обучения в школах искусств Москвы

В столичных школах искусств дети и подростки могут научиться не только музыке и рисованию, но и театральному, и цирковому мастерству, хореографии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.«

"Среди преподавателей – заслуженные артисты и работники культуры, лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Есть школы, где дети могут попробовать себя в качестве актера театра и кино", – написал градоначальник на странице в соцсети "ВКонтакте".

Заниматься творчеством с юного возраста могут все москвичи, подчеркнули на портале мэра и правительства Москвы. В столице работают 149 творческих образовательных учреждений, в них занимаются около 100 тысяч детей. Свыше 6,8 тысячи детей и подростков получают в столице предпрофессиональное и профессиональное образование по цирковому, театральному, хореографическому искусству, декоративно-прикладному творчеству, добавляет телеканал “Москва 24”.

Ранее радио Sputnik писало, что московские власти выделили средства на Макариевские премии.

Взято отсюда.