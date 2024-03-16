Собянин назвал пять необычных московских вокзалов

На действующих Московских центральных диаметрах (МЦД) и Московском центральном кольце (МЦК) находится уже более 80 городских вокзалов, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.«”Самый большой в Московской области – Железнодорожная D4, площадью свыше 15 тысяч квадратных метров. Помимо размера он уникален и тем, что внутри пассажирского вестибюля установлен макет первого российского паровоза”, – написал Собянин в Telegram-канале.

Вокзал с максимальным количеством пересадок – это транспортно-пересадочный узел “Площадь трех вокзалов”, где останавливаются поезда МЦД-2 и МЦД-4, есть пересадки на Сокольническую и Кольцевую линии метро, три центральных вокзала – Ленинградский, Ярославский и Казанский, и на наземный транспорт, говорится в материале телеканала “Москва 24″.«”Вокзал с уникальным транспортным решением – Зеленоград-Крюково D3. Первый в Москве трехуровневый горвокзал с пересадкой на наземный транспорт на эстакаде”, – отметил мэр.

По его словам, вокзал с минимальным интервалом движения – это Белорусская, где с февраля вестибюль связывает МЦД-1 и МЦД-4 – там поезда останавливаются каждые 2,5 минуты.«”Самый высокий вокзал – Тестовская D4. Находится на высоте больше 15 метров на участке, соединяющем Калужское и Нижегородское направления. Здесь также можно полюбоваться панорамным видом города”, – заключил Собянин.

Ранее радио Sputnik сообщило, что вокзал Митьково станет 39-й станцией МЦД-3.

Взято отсюда.