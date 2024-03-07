Собянин: панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка

Панда Катюша вышла на публику в Московском зоопарке, с 8 марта полюбоваться ею могут посетители павильона “Фауна Китая”, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.«

"С 8 марта ее сможет увидеть любой желающий – павильон "Фауна Китая" откроется для посетителей", – написал градоначальник в Telegram-канале.

До этого малышка с мамой находились в небольшом неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни, добавляет телеканал “Москва 24”.

Теперь, когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи выпустили панду в большой вольер, где есть деревянные конструкции для лазания и отдыха и небольшой бассейн.

Детеныш родился в Московском зоопарке 24 августа прошлого года у пары панд Жуи и Диндин, переданных Китаем в честь 70-летия дипломатических отношений между КНР и Россией.

Имя Катюша для маленькой панды выбрали жители столицы по результатам голосования в проекте “Активный гражданин”.

Радио Sputnik также рассказало, как в Московском зоопарке отметили шесть месяцев Катюши.

Взято отсюда.