Собянин: первые в РФ беспилотные трамваи появятся в Москве к 2030 году

Первые в России беспилотные трамваи появятся в столице к 2030 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сначала движение будет контролировать водитель, но потом трамваи станут беспилотными, отмечается в видеоролике, опубликованном в блоге мэра.

По словам Собянина, использование беспилотных технологий в Москве на 22 процента сократит количество непунктуальных рейсов трамваев.

Также в рамках транспортной программы в Москве планируется запустить в 2027 году беспилотные такси в некоторых районах, а до 2030-го – запустить поезда метро с элементами беспилотного управления, добавляет РИАМО.

Радио Sputnik также рассказало, как в “Активном гражданине” выбирают самую красивую недавно построенную станцию Московского метро.

Взято отсюда.