Собянин проверил ход строительства моста в Мнёвниковской пойме

Строящийся мост в Мнёвниковской пойме станет украшением Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения стройки.

По его словам, архитекторы специально работали над дизайном сооружения.

Как пишет телеканал “Москва 24”, сейчас строительная готовность объекта составляет 40 процентов.

Новый мост длиной 231 метр с четырьмя полосами движения в обоих направлениях и тротуарами для пешеходов соединит улицу Мясищева с Проектируемым проездом № 1166 в Мнёвниковской пойме.

Строительство моста могут завершить раньше запланированного срока – в конце текущего года, рассказал гендиректор компании-подрядчика АО “Дороги и мосты” Алексей Крапивин.

Радио Sputnik сообщало, что Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области.

Взято отсюда.