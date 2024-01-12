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Собянин рассказал, как обновляется инфраструктура метро

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Собянин рассказал, как обновляется инфраструктура метро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о достижениях в обновлении инфраструктуры столичного метро.«”В прошлом году мы полностью запустили БКЛ, открыли несколько станций Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий”, – написал в Telegram-канале градоначальник.

Он отметил, что на Замоскворецкой линии с использованием новейших технологий удалось заново возвести участок тоннеля от станции “Царицыно” до “Кантемировской”.

Кроме того, в прошлом году были обновлены центральные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий.

Собянин также сообщил о завершении модернизации вентиляционных шахт метро.

В подземке заменили больше 130 километров кабельных линий и около 98 километров путей, отремонтировали почти 100 эскалаторов, добавляет телеканал “Москва 24”.

Радио Sputnik сообщало, что в Москве построят три новые линии метро.

Взято отсюда.

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