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Собянин рассказал, когда в Москве пройдут общегородские субботники

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Собянин рассказал, когда в Москве пройдут общегородские субботники

С 1 по 30 апреля в Москве пройдет месячник по уборке и благоустройству территории, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Традиционные общегородские субботники запланированы на 13 и 20 апреля, отметил он в Telegram-канале.«”Ждем на субботниках всех москвичей, которые хотят поучаствовать в благоустройстве родного города. В программе – очистка газонов, обустройство цветочных клумб, высадка деревьев и кустарников”, – цитирует Собянина телеканал “Москва 24”.

По словам градоначальника, планируется привести в порядок городские и внутридворовые территории, жилищный фонд, дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру, инженерные сооружения, памятники, скульптуры и фонтаны, объекты энергоснабжения и территории организаций, включая строительные площадки и подъезды к ним.

Ранее радио Sputnik рассказало, сколько километров дорог построят в Москве до конца 2026 года.

Взято отсюда.

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