Собянин рассказал о благоустройстве парков и скверов в столице в 2023 году

В уходящем году в Москве благоустроили 80 парков и скверов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Среди них он выделил, в частности, проект в парке “Яуза”.«
"Почти закончили парк "Яуза" – масштабный и уникальный проект. Уже выполнили 90 процентов работ. На участках этого года обустроили экотропы со смотровыми площадками, вело- и беговой маршруты, летнюю сцену, детские и спортивные зоны", – уточнил градоначальник.
Также мэр рассказал о завершении работ по благоустройству в парке “Долгие пруды” и о создании трех скверов на границе районов Войковского и Коптево, добавляет телеканал “360”.
Радио Sputnik также рассказало о наиболее популярных парках Подмосковья.
Взято отсюда.