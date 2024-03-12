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Собянин рассказал о едином транспортном пространстве Москвы и области

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Собянин рассказал о едином транспортном пространстве Москвы и области

Благодаря реализации транспортной программы до 2030 года будет сформировано единое пространство Москвы и Подмосковья, рассказал Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он напомнил, что треть станций уже открытых четырех диаметров находятся на территории Московской области.

Кроме того, организовано 140 километров выделенных полос для передвижения на 470 смежных маршрутах наземного транспорта.«

"Три года назад в Московской области заработала карта "Тройка", за это время ей воспользовались свыше 67 миллионов раз", – отметил мэр.

В планах на ближайшие шесть лет – рассмотреть интеграцию 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений в тарифную зону МЦД, включая бесплатные пересадки.

Планируется также расширить сеть перехватывающих парковок. С этой целью благоустроят больше 150 тысяч мест в Московском регионе, добавляет телеканал “Москва 24”.

Радио Sputnik также сообщало, что в Москве выбирают самую красивую недавно построенную станцию метро.

Взято отсюда.

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