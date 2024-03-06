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Собянин рассказал о планах развития каршеринга и такси в Москве

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Собянин рассказал о планах развития каршеринга и такси в Москве

В период до 2030 года правительство Москвы будет поддерживать развитие такси и каршеринга, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «

"Парк автомобилей каршеринга вырастет с 33 тысяч до 40 тысяч машин (+21%), а такси – c 70 тысяч до 80 тысяч (+14%)", – подчеркнул градоначальник в своем блоге.

Собянин также отметил, что в планах городского правительства упорядочение использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) и работы курьеров в целях обеспечения безопасности и комфорта пешеходов.

Согласно расчетам, количество поездок с использованием СИМ возрастет с 350 тысяч до 750 тысяч в сутки. Как отметил мэр, это сопоставимо с пассажиропотоком линии метро.

За последние десять лет смертность на дорогах в городе снизилась в три раза, добавляет телеканал “Москва 24”.

Радио Sputnik также рассказало, что в Москве и Подмосковье такси на выделенной полосе могут штрафовать.Лосева. Все будет ruБеспилотные такси и суда: какие возможны риски?24 января, 14:33

Взято отсюда.

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