Собянин рассказал о внедрении роботов в учебные заведения Москвы

В Москве учебные заведения оснащают роботами столичных производителей, рассказал мэр города Сергей Собянин.

В частности, МГТУ им. Н. Э. Баумана уже получил робота для хирургических операций с техническим зрением и 2D-камерой. В Московском приборостроительном техникуме есть робот широкого спектра применения, отметил градоначальник. «

"На очереди РЭУ им. Г.В. Плеханова. Для новой лаборатории робототехники поставят роботизированную сварочную систему, установку для загрузки станка и систему по укладке и перемещению объектов", – написал Собянин в Telegram-канале.

Предполагается, что студенты не только научатся работать с оборудованием, но и сами начнут разрабатывать и внедрять подобную технику, пишет РИАМО.

Радио Sputnik также сообщало, что в университете “Сириус” открылся учебный Центр робототехники.

Взято отсюда.